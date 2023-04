Stand: 18.04.2023 08:43 Uhr Unfälle mit E-Scootern und E-Bikes nehmen rasant zu

Zwischen Nordseeküste und Teutoburger Wald hat es im vergangenen Jahr fast 30.500 Verkehrsunfälle gegeben. Das sind rund 1.000 mehr als im Jahr davor, teilte die Polizei-Direktion Osnabrück am Dienstag mit. Besonders Unfälle mit E-Bikes und E-Scootern machen sich negativ in der Statistik bemerkbar. Bei den E-Bikes waren es 26 Prozent mehr Unfälle - bei den E-Scootern sogar 36 Prozent. Zudem sind 80 Menschen 2022 in der Region im Straßenverkehr gestorben, darunter vier Kinder. Hauptunfallursache sei fehlender Sicherheitsabstand gewesen.

