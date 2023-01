Stand: 31.01.2023 11:11 Uhr Transporter gerät in Gegenverkehr: Ein Schwerverletzter

In Neuenkirchen bei Bramsche im Landkreis Osnabrück ist am Dienstagmorgen ein 22-jähriger Transporterfahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Dessen 50-jähriger Fahrer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 22-jährige Transporterfahrer wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Bramscher Straße im Ortsteil Vinte wurde gesperrt.

VIDEO: Neuenkirchen: Frontalcrash zwischen zwei Autos (31.01.2023) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.01.2023 | 13:30 Uhr