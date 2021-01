Todesfall in Seniorenheim: Behörden prüfen Impf-Zusammenhang Stand: 13.01.2021 18:21 Uhr In einem Seniorenheim in Weyhe ist am Mittwoch eine 89 Jahre alte Frau gestorben. Sie war kurz zuvor geimpft worden. Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen (Hessen) untersucht den Fall.

Die 89-Jährige soll obduziert werden, wie der Diepholzer Landrat Cord Bockhop auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Mittwochnachmittag mitteilte. Der Todesfall nach dem Impfen sei der bislang einzige im Landkreis. Die Frau galt laut Bockhop als allgemein fit, telefonierte nach dem Impfen noch mit Angehörigen und war unauffällig. Eine halbe Stunde nach dem Impfvorgang sei sie routinemäßig beobachtet worden. Kurz darauf verstarb sie trotz Wiederbelebungsmaßnahmen.

Landrat Bockhop: Keinen Zweifel an Impfstoff und Impfteams

Wie Bockhop ausführte, seien im Landkreis Diepholz seit dem 5. Januar rund 3.200 betagte Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen ohne Komplikationen gegen Corona geimpft worden. Trotz des unklaren Todesfalls in zeitlicher Nähe zu einer Corona-Impfung zweifele er nicht an der Qualität des Stoffs und der mobilen Teams, betonte Landrat Bockhop. Die Maßnahmen würden wie geplant fortgesetzt. Der Landkreis liege zur Zeit mit einer Inzidenz von 99,5 Fälle etwas unter dem niedersachsenweiten Durchschnitt. Bislang stünden 64 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Paul-Ehrlich-Institut ist beim Bundesgesundheitsministerium angesiedelt

Bei dem mit der Aufklärung des Todesfalls betrauten Paul-Ehrlich-Institut handelt es sich um das deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Es ist unter anderem für die Zulassung und Freigabe von Impfstoffen verantwortlich und untersteht dem Bundesgesundheitsministerium.

