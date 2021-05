Tiertransport nach Marokko erlaubt: Streit geht vor das OVG Stand: 24.05.2021 12:24 Uhr Im Streit um einen Tiertransport aus dem Emsland nach Marokko zieht das Land vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte ein Verbot durch das Land zuvor gekippt.

Sie habe den zuständigen Landkreis Emsland angewiesen, gegen den Beschluss unverzüglich Beschwerde einzulegen, sagte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Montag. Sie bedauere den Entschluss der Osnabrücker Richter, den Transport zu genehmigen, so die Ministerin. Am Donnerstag hatte Otte-Kinast per Erlass untersagt, dass 528 Kühe aus dem Emsland nach Marokko gebracht werden. Das betroffene Rinderzucht-Unternehmen wehrte sich per Eilantrag vor Gericht und bekam am Freitag Recht.

Transport ursprünglich für Dienstag vorgesehen

Das Ministerium hatte sein Verbot mit vermuteten tierschutzrechtlichen Verstößen begründet. Die Verwaltungsrichter entschieden hingegen, dass es keine konkreten Anhaltspunkte gebe, dass die Rinder in Marokko nicht entsprechend dem nationalen Tierschutzstandard gehalten werden könnten. Eigentlich sollte der Transport bereits am Dienstag stattfinden. Die Ministerin kündigte an, den Fall jetzt "sauber abzuarbeiten". Dadurch erhielten alle Beteiligten Rechtssicherheit.

Bereits Anfang Mai wollte das Landwirtschaftsministerium verhindern, dass 270 Rinder von Aurich nach Marokko transportiert werden. Dieses Verbot wurde vom Verwaltungsgericht Oldenburg gekippt.

