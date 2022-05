Stand: 10.05.2022 19:04 Uhr Telekom-Mitarbeitende streiken für mehr Geld

Bei der Telekom gab es am Dienstag einen niedersachsenweiten Warnstreik. Betroffen waren auch die Service-Standorte in Osnabrück und Lingen mit rund 100 Mitarbeitenden. Für den Mittag war ein Protestzug in Oldenburg geplant, an dem sich Telekom-Beschäftige aus Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Westerstede sowie aus Aurich und Leer beteiligen wollten. Laut einem Sprecher der Gewerkschaft ver.di mussten Kunden damit rechnen, dass Termine von Telekom-Technikern ausfallen. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde sechs Prozent mehr Geld. Die Telekom hat vier Prozent geboten.

