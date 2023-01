Stand: 23.01.2023 15:43 Uhr Streit im Lebensmittelmarkt: Mann lebensgefährlich verletzt

In Steinfeld im Landkreis Vechta ist ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam es am Samstag zwischen einem 41 Jahre alten Mann und dem 39 Jahre alten Opfer zunächst zu einer Auseinandersetzung. Der 41-Jährige griff daraufhin zu einem Messer, das hinter einer Kühltheke lag. Die Geschäftsinhaberin habe sich zwar schützend zwischen beide Männer gestellt, der 41-Jährige soll aber an der Frau vorbei auf den 39-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde nach kurzer Flucht von der Polizei gefasst und festgenommen. Am Sonntag erließ ein Richter Untersuchungshaft.

