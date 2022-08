Stand: 28.08.2022 12:06 Uhr Starkregen auf A33: Zwei Unfälle, zwei Schwerverletzte

Auf der A33 nahe Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierten bereits am Sonnabendmorgen bei Starkregen zwei Unfälle. Ein 57-Jähriger sei vermutlich für das Wetter zu schnell gefahren, als er auf dem Überholstreifen ins Schleudern geriet. Der Autofahrer touchierte mit seinem Wagen die Mittelschutzplanke und stieß dann gegen ein Auto auf dem Hauptfahrstreifen. Dessen Insassen, ein 59-Jähriger und eine 55-Jährige, erlitten schwere Verletzungen. Der 57-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Zur selben Zeit verlor ein 41-Jähriger ganz in der Nähe ebenfalls die Kontrolle über sein Auto. Laut Polizei hatte auch er seine Geschwindigkeit offenbar nicht dem Starkregen angepasst. Der Mann prallte in die Mittelschutzplanke. Er blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die A33 war in Richtung Bielefeld knapp drei Stunden gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 130.000 Euro.

