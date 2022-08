Stand: 27.08.2022 12:07 Uhr Starker Regen in Salzgitter - mehrere Straßen gesperrt

In Salzgitter haben starke Regenfälle am Freitagabend mehrere Unfälle verursacht. Das teilte die Polizei mit. Wegen großer Wassermengen wurden Straßen im Stadtteil Lebenstedt teilweise gesperrt. Offenbar gingen infolge des Unwetters auch mehrere Autokennzeichen verloren: Finder gaben sie bei der Polizei ab. Halter könnten sich bis Montag nach ihren Kennzeichen erkundigen, hieß es. Überflutete Keller und Unterführungen gab es auch in Wolfsburg. Dort fielen am Freitagabend zudem mehrere Veranstaltungen wegen des Wetters aus.

Weitere Informationen Wetterumschwung im Norden: Die große Hitze ist vorbei Nach den örtlichen Unwettern gestern - etwa in Pinneberg und Laatzen - sind die Temperaturen im Norden überall gesunken. (27.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.08.2022 | 11:00 Uhr