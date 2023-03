Stand: 29.03.2023 17:15 Uhr Spürhund "Cracker" erschnüffelt Drogen im Wert von 43.000 Euro

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A30 hat Zoll-Spürhund "Cracker" den richtigen Riecher gehabt: Die Osnabrücker Zöllner hatten am Dienstagabend einen Autofahrer nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim aus dem Verkehr gewunken, den sie bei näherer Befragung für verdächtig hielten. Deshalb nahmen sie sein Auto unter die Lupe, wobei auch Spürhund "Cracker" zum Einsatz kam. Er machte die Beamten auf Drogen im Reisegepäck des Autofahrers aufmerksam. Die Zöllner stellten rund drei Kilogramm Amphetamin und rund 200 Gramm Kokain in eingeschweißten Tüten sicher. Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen. Das Zollfahndungsamt Essen mit Sitz in Nordhorn hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

