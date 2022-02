Stand: 09.02.2022 08:40 Uhr Spelle: Experten prüfen havarierten Frachter auf Stabilität

Das vor gut zwei Wochen in Spelle (Landkreis Emsland) havarierte Binnenschiff liegt noch immer im Hafen. Heute will das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine bei einem Ortstermin in Spelle-Venhaus klären, ob das Schiff weiterfahren darf. Dabei wird geprüft, ob der Frachter stabil im Wasser liegt und zu einer Werft weiterfahren kann. Dort soll ermittelt werden, warum das Schiff in Spelle über Nacht fast gesunken war. Zunächst war ein Leck am Schiff als Ursache vermutet worden- das konnten Taucher nicht bestätigen. Der Dortmund-Ems Kanal war aufgrund der Havarie zeitweise für die Schifffahrt gesperrt worden.

