Sexualisierte Gewalt und Kirche: Ausstellung in Osnabrück

Stand: 01.06.2023 18:53 Uhr

"Betroffene zeigen Gesicht" - so heißt eine Ausstellung, die noch bis zum 11. Juni in Osnabrück zu sehen ist. Darin schildern Betroffene sexualisierter Gewalt in der Katholischen Kirche ihre Schicksale.