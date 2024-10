Stand: 25.10.2024 09:44 Uhr Brockumer Großmarkt wird in diesem Jahr videoüberwacht

Der Brockumer Großmarkt im (Landkreis Diepholz) wird in diesem Jahr erstmals mit Videokameras überwacht. Wie die Polizei mitteilte, werden mehrere Kameras an öffentlichen Plätzen auf dem Volksfest mit Viehmarkt aufgestellt. Die Polizei hat gemeinsam mit dem Marktmeister eingeschätzt, an welchen Stellen eine Überwachung sinnvoll ist. Ein Grund für die erhöhte Sicherheitsmaßnahme ist ein Vorfall im vergangenen Jahr. Damals war ein Gast mit einem Bierkrug schwer verletzt worden. Der oder die Täter konnten bis heute nicht ermittelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.10.2024 | 06:30 Uhr