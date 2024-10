Stand: 25.10.2024 08:35 Uhr Kommune darf keine kostenlose Jobbörse im Onlineportal anbieten

Der Landkreis Grafschaft Bentheim darf in seinem Onlineportal keine kostenlose Jobbörse mehr anbieten. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden und folgte damit einem Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg. Geklagt hatte die Regionalzeitung Grafschafter Nachrichten. Auch dort können Stellenangebote geschaltet werden, jedoch nicht kostenlos. Laut BGH tritt der Landkreis mit der Jobbörse in Konkurrenz zu einem privaten Unternehmen. Dem würden so notwendige Einnahmen verloren gehen, heißt es in der Urteilsbegründung.

Weitere Informationen Bewerbung schreiben: So hat die Jobsuche Erfolg Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben, Vorstellungsgespräch: Was ist zu beachten, damit eine Bewerbung erfolgreich ist? (31.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.10.2024 | 08:30 Uhr