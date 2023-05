Stand: 30.05.2023 08:07 Uhr Ex-Bischof Bode wird am Sonntag offiziell verabschiedet

Der zurückgetretene Bischof wird mit einem Gottesdienst im Osnabrücker Dom am Sonntag offiziell verabschiedet. Franz-Josef Bode stand wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen in der Kritik. Ende März nahm der Papst sein Rücktrittsgesuch an. Zu dem Gottesdienst und einem anschließenden Empfang erwartet das Bistum neben dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU) und Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) auch mehrere Bundes- und Landtagsabgeordnete. Bode war mehr als 27 Jahre lang Bischof in der Diözese, die vom Osnabrücker Land über das Emsland bis nach Ostfriesland reicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.05.2023 | 13:30 Uhr