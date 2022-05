Stand: 10.05.2022 12:23 Uhr Schulen holen Preise bei Europäischem Wettbewerb

Beim 69. Europäischen Wettbewerb haben auch mehrere Schulen aus der Region Preise gewonnen. So haben die Gymnasium in Sulingen, Damme und Bad Essen sowie die Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf erfolgreich an dem bundesweiten Wettbewerb teilgenommen. Die Schülerinnen und Schüler sollten in Gruppen Lösungen zum Thema Umwelt, Natur und Europa erarbeiten. Insgesamt haben an dem Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) mehr als 58.000 Schüler teilgenommen.

