Sauenhaltung: Tierärzte kritisieren Übergangsfrist

Die Zustimmung des Bundesrates für neue Regeln für die Haltung von Säuen sorgt für Kritik. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) bemängelt insbesondere die beschlossenen Übergangsfristen für die sogenannte Kastenstandhaltung als zu lang. "Die Verlängerung um acht Jahre ist Unfug", sagte der stellvertretende TVT-Vorsitzende Thomas Blaha. Notwendig sei stattdessen ein sofortiger Start in den Ausstieg.

Gesetz statt Verordnung

Blaha kritisierte zudem, dass die Regelung über die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung erfolgt. Diese sei kein modernes Instrument mehr, um die Tierhaltung zu regeln und müsse alle paar Jahre novelliert werden. Ein Gesetz, dass den sofortigen Start für den schrittweisen Umbau der Ställe in Gang gebracht hätte, wäre besser gewesen, sagte der frühere Professor der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Jahreslanges Ringen

Der Bundesrat hatte am Freitag nach jahrelangem Ringen einen Kompromiss zur umstrittenen Sauenhaltung in Kastenständen beschlossen. Dieser sieht vor, dass die umstrittene Fixierung von Sauen deutlich beschränkt wird: So sollen die engen Metallrahmen, in denen sich die Tiere kaum bewegen können, im Deckbereich der Ställe nach einer Übergangszeit von acht Jahren nicht mehr zulässig sein.

