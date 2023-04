Stand: 27.04.2023 18:00 Uhr "Repowering": Zweites Windrad in Borsum-Ahlerstedt gesprengt

Im Windpark Borsum-Ahlerstedt (Landkreis Emsland) ist am Donnerstag das zweite von insgesamt 13 Windrädern gesprengt worden - vergangene Woche war die erste Anlagen gesprengt worden. Die alten Windkraftanlagen werden durch neuere, höhere und leistungsstärkere Windräder ersetzt. In diesem Frühjahr sollen vier der rund 100 Meter hohen Anlagen gesprengt werden, im Herbst folgen die restlichen neun Anlagen. Die Betriebserlaubnis der 13 Windräder ist laut Thomas Riedinger vom Windpark Borsum-Ahlerstedt mittlerweile erloschen - drei Mal wurde sie verlängert. 2024 werde dann an gleicher Stelle eine neue Windparkanlage entstehen. Für die Sprengungen sind Experten aus Bayern verantwortlich. Laut Sprengmeister Markus Drehsen ist jede Sprengung einer solch großen Anlage individuell - es bedarf daher einer aufwendigen Vorbereitung. Das Metall und der Bauschutt der Anlagen könne sogar wiederverwendet werden, nur die Rotorblätter lassen sich bislang noch nicht recyceln.

VIDEO: Windrad-Sprengung im Emsland geht weiter (1 Min)

