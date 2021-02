Rechtsextreme Chats bei Polizei? Straf-Ermittlungen gestoppt Stand: 09.02.2021 11:58 Uhr Die dienstrechtlichen Ermittlungen gegen Osnabrücker Polizeibeamte, die rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben sollen, dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat dagegen ihre Ermittlungen eingestellt.

Der Grund: Es fehle ein öffentliches Verwenden oder ein Verbreiten der Dateien, teilte die Osnabrücker Staatsanwaltschaft mit. Zudem seien die Handlungen in ihrer konkreten Begehungsweise nicht geeignet gewesen, den öffentlichen Frieden zu stören - und damit nicht strafrechtlich relevant. Die dienstrechtlichen Untersuchungen könnten noch einige Wochen dauern, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion.

Videos 1 Min Rechtsextremismus? Osnabrücker Polizisten unter Verdacht Bei Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei mehr als 20 Handys, Laptops und Speichermedien beschlagnahmt. 1 Min

Beamte sind vom Dienst suspendiert

Mehrere Beamte stehen unter Verdacht, rechtsextreme Inhalte über Messengerdienste geteilt zu haben. Drei aktive und ein pensionierter Polizist sollen mutmaßlich Bilder und Videos - teilweise mit Bezügen zu NS-Symbolen und fremdenfeindlichen Darstellungen - geteilt haben, heißt es. Die aktiven Beamten wurden vorläufig vom Dienst suspendiert.

Mehrere Hundert Bilder und Videos - aber kein gemeinsames Netzwerk

Zudem laufen Ermittlungen gegen zwei weitere Angehörige der Polizeidirektion. Nach aktuellem Erkenntnisstand gebe es aber weder eine gemeinsame Chatgruppe noch ein gemeinsames Netzwerk, heißt es weiter. Es seien in unregelmäßigen Abständen insgesamt mehrere Hundert Bilder und Videos mit verdächtigen Inhalten geteilt worden. Diese seien direkt an die Beteiligten versandt worden, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.02.2021 | 15:00 Uhr