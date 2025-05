Unfall in Rieste: Zug stößt an Bahnübergang mit Auto zusammen Stand: 07.05.2025 17:08 Uhr In Rieste (Landkreis Osnabrück) ist am Nachmittag ein Auto mit einem Personenzug kollidiert. Der Autofahrer wurde dabei eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Unter den 49 Fahrgästen und den vier Zug-Mitarbeitern gebe es keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge an einem Bahnübergang an der Straße Burlagerort. Der Autofahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ersten Informationen der Polizei zufolge waren die Nordwestbahn und der Autofahrer mit gedrosselter Geschwindigkeit an den Bahnübergang herangefahren.

Zugstrecke aktuell gesperrt

Nach Angaben eines Sprechers der Nordwestbahn ist die Strecke Bramsche-Neuenkirchen-Oldenburg aktuell für den Zugverkehr gesperrt. Die Zuginsassen werden zur Zeit mit einem Ersatzverkehr abtransportiert, so der Sprecher. Der Polizei zufolge wird die Strecke voraussichtlich gegen 18 Uhr wieder freigegeben. Außer der Regionalbahnen der Nordwestbahn gebe es keinen weiteren Schienenverkehr auf der Strecke, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Mit weiteren Beeinträchtigungen im Zugverkehr sei daher nicht zu rechnen.

