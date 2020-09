Stand: 17.09.2020 14:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Quälerei: Tierschützer bemängeln Kontroll-System

Nach den Tierquälerei-Vorwürfen gegen einen Schweinemastbetrieb in Lathen (Landkreis Emsland) hat der Landestierschutzverband die öffentlichen Kontrollen von Tierställen bemängelt. Es sei nicht zu schilderndes Leid, was den Tieren widerfahre, sagte der Verbandsvorsitzende Dieter Ruhnke. Er macht dafür das Versagen der öffentlichen Kontrollen verantwortlich: diese seien nicht regelmäßig und die Zeitintervalle zu groß. In Niedersachsen werden nach Informationen des Verbands aus dem Jahr 2017 Betriebe lediglich alle 21 Jahre kontrolliert, sagte Ruhnke. Im Landkreis Emsland habe es 2017 in den damals 8.400 Betrieben lediglich rund 250 Kontrollen gegeben.

Landkreis kündigte weitere Kontrollen an

Der Betrieb im Landkreis Emsland sei für dieses Jahr für eine Kontrolle vorgemerkt gewesen, sagte eine Landkreis-Sprecherin. Mittlerweile hat der Landkreis amtlich verfügt, dass der Betreiber der Mastställe im Lathener Ortsteil Sustrum Krankenbuchten für die verletzten Tiere einrichten muss. Zudem müssen alle Schweine regelmäßig von einem Tierarzt untersucht werden. Außerdem will der Landkreis den Betrieb jetzt häufiger unangekündigt kontrollieren.

Tierrechtler zeigen Videoaufnahmen vor Schlachthof

Das Deutsche Tierschutzbüro hatte Videoaufnahmen aus dem Mastbetrieb veröffentlicht und zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt. Weil der Betrieb auch den Schlachthof Weidemark in Sögel beliefert, protestierten die Tierrechtler am Donnerstag vor dem Tochterunternehmen des Fleischproduzenten Tönnies. Vor der Zuliefereinfahrt zeigten die Aktivisten die Aufnahmen aus den Ställen auf einer Videowand. Der Fleischproduzent Tönnies hat laut einem Sprecher den Betrieb als Lieferanten vorerst gesperrt.

