Polizei: Kritik wegen fehlender Cold-Case-Einheiten Stand: 28.12.2020 15:54 Uhr Um die aktuell 373 ungelösten Mord- und Vermisstenfälle in Niedersachsen kümmern sich sogenannte Cold-Case-Einheiten - nahezu überall. In Oldenburg und Osnabrück hingegen fehlen die Sonderermittler.

So bearbeiten bei der Polizeidirektion Osnabrück sogenannte "Cold-Case-Paten" derzeit 31 alte Fälle. Bei den "Paten" handele es sich um "versierte Mordermittler", die mit den regionalen Besonderheiten der Fälle vertraut seien, so ein Sprecher der Direktion. Nicht genug, findet einer der Ermittler selbst: "Ich sehe es einfach kritisch, dass bei diesen zwei Direktionen keine festen Cold-Case-Einheiten eingerichtet worden sind, die sich nur um diese ungelösten Mordfälle kümmern", so Hauptkommissar Dieter Schmidt. Der Hauptgrund: Osnabrücks Ermittler müssen die Fälle neben ihrem eigentlichen Dienst bearbeiten.

Ermittlungen neben Alltagsgeschäft "problematisch"

Alte Beweismittel und Akten sichten, erneut Zeugen befragen - das alles habe er neben seiner täglichen Polizeiarbeit erledigen müssen, so Ermittler Schmidt. Zwar führe auch das zum Erfolg: Schmidt hat in diesem Jahr geholfen, einen 25 Jahre alten Mordfall im Emsland zu lösen und den Mörder lebenslang hinter Gitter zu bringen. Trotzdem seien derartige Ermittlungen neben dem Alltagsgeschäft "problematisch", so Schmidt.

Polizei: Keine Notwendigkeit für Cold-Case-Einheiten

Auch in Oldenburg fehlen separate Cold-Case-Einheiten. Dort würden sich die regulären Mordkommissionen um ungelöste Fälle kümmern, so ein Sprecher. Es bestehe daher "keine Veranlassung" für eine Cold-Case-Einheit. Auch in Osnabrück sieht man offenbar keine Notwendigkeit für Einheiten, die sich explizit nur um alte Fälle kümmern. Dort verweist man auf die geringe Zahl dieser Altfälle: Im Vergleich zu anderen Polizeidirektionen würden in Osnabrück nur halb so viele ungelöste Mordfälle behandelt.