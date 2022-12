Polizei Emsland meldet immer mehr Erpressungen mit Nacktfotos Stand: 01.12.2022 10:40 Uhr Die Polizei im Emsland warnt vor sogenannter Sextortion im Internet. Es handelt sich dabei um eine Betrugsmasche, bei der unbekannte Täter versuchen, ihre Opfer mit Nacktfotos und -videos zu erpressen.

"Sextortion" setzt sich aus den Worten "Sex" und "Extortion", Englisch für Erpressung, zusammen. Einer Polizeisprecherin zufolge schicken die Täter bei Sextortion-Fällen den späteren Opfern zunächst eine Freundschaftsanfrage in einem sozialen Netzwerk, wie zum Beispiel Facebook. Dann wird ein bisschen hin und hergeschrieben und geflirtet - im weiteren Verlauf auch mit Video. Anschließend würden die Opfer aufgefordert, sich auszuziehen und erotisch zu präsentieren. Das zeichneten die Täter auf und erpressten im Anschluss die Betroffenen mit der Drohung, das Bildmaterial zu veröffentlichen.

Viele Fälle werden nicht zur Anzeige gebracht

Die Betrüger fordern nach Polizeiangaben Beträge von bis zu 30.000 Euro. Allein im Emsland und in der Grafschaft Bentheim wurden in diesem Jahr Fälle im dreistelligen Bereich gemeldet, so die Sprecherin weiter. Die Dunkelziffer sei hoch. Die meisten Betroffenen seien zwischen 16 und 25 Jahre alt und überwiegend männlich. Zuletzt gab es pro Woche bis zu fünf Anzeigen. Die Polizei geht außerdem von einer hohen Dunkelziffer aus.

