Papenburg: Feuer auf Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft

Auf der Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand auf einem Kreuzfahrtschiff gekommen. Die Flammen hatten sich nach Polizeiangaben bei Schweißarbeiten in einem Raum für Pool-Equipment entzündet. Bei dem Schiff handelt es sich um die kürzlich ausgedockte "Arvia", die zurzeit am Ausrüstungskai liegt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer konnte inzwischen aber gelöscht werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Schadenshöhe sei noch unklar.

VIDEO: Papenburg: Kreuzfahrtschiff "Arvia" verlässt Dockhalle (27.08.2022) (1 Min)

