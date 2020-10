Stand: 06.10.2020 10:25 Uhr Osnabrück: Studie zu unbemerkten Covid-19-Erkrankungen

Rund 3.000 Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Osnabrück können sich an einer Studie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung beteiligen. Durch die Teilnahme könnten die Bürger erfahren, ob sie vielleicht unbemerkt an Covid-19 erkrankt waren, heißt es von der Stadt Osnabrück. Außerdem wollen die Forscher herausfinden, wie gut und wie lange bereits gebildete Antikörper vor einer zweiten Infektion schützen können. Dazu werden den Teilnehmern in der Zeit von Mitte Oktober bis Mitte November Blutproben entnommen - notfalls auch zu Hause, hieß es. Die Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Bundesweit beteiligen sich laut Stadt zehn ausgewählte Städte und Landkreise an der Studie.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.10.2020 | 08:30 Uhr