Stand: 16.06.2022 11:02 Uhr Osnabrück: Frau und Säugling von Auto angefahren

Bei einem Unfall in Osnabrück sind eine Mutter und ihr Säugling verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Frau und ihr Kind bereits am Dienstag von einem 82-jährigen Autofahrer aus Unachtsamkeit angefahren. Dabei wurden sie durch die Luft geschleudert. Die Mutter landete den Angaben zufolge auf der Fahrbahn, der Säugling auf einem Grünstreifen. Beide kamen ins Krankenhaus.

