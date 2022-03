Stand: 02.03.2022 11:46 Uhr Osnabrück: Ausstellung beleuchtet Polizei der Weimarer Zeit

In der Villa Schlikker in Osnabrück läuft seit Dienstag die Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer - Die Polizei in der Weimarer Republik" des Polizeimuseums Niedersachsen. Die Ausstellung beleuchtet die demokratischen Errungenschaften der Weimarer-Zeit aus polizeilicher Perspektive und zeichnet den Niedergang der republikanischen Polizei und ihren Weg hin zur Helfershelferin der Diktatur nach, heißt es in einer Mitteilung. "Das Museumsquartier, zu dem die Villa Schlikker gehört, versteht sich als Lernort, an dem mit Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart an einer friedlichen Zukunft gearbeitet wird", sagte Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) bei der Ausstellungseröffnung. Das Gebäude habe schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten der NSDAP als Hauptquartier in Osnabrück gedient.

Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 27. März 2022. Die Villa Schlikker ist dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.03.2022 | 13:30 Uhr