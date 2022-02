OVG: Windenergie-Planung der Stadt Diepholz unwirksam Stand: 08.02.2022 19:27 Uhr Mit ihren für Windkraftanlagen geplanten Flächen haben die Stadt Diepholz und der Landkreis Uelzen vor dem OVG Lüneburg Niederlagen kassiert. Windkraftanlagen-Betreiber waren gegen sie vorgegangen.

Die Richter des 12. Senats des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts sehen in den entsprechenden "planungsrechtlichen Vorgaben zur Windenergienutzung" zahlreiche Fehler. Diese Vorgaben regeln, wo der Bau von Windkraftanlagen erlaubt ist - und wo nicht. Windenergieunternehmen waren gegen die Pläne der Stadt Diepholz und des Landkreises Uelzen vor Gericht gezogen. Sie fühlten sich an der Errichtung neuer Anlagen zu Unrecht gehindert, so das Gericht.

Fischadler-Nest nicht ausreichend berücksichtigt

In seiner Entscheidung für Diepholz kritisiert das OVG etwa, dass die Stadt weder den Flugbetrieb des Fliegerhorstes noch das Nest eines Fischadlers ausreichend berücksichtigt hat. Außerdem war es nach Ansicht der Richter auch falsch, für Windräder grundsätzlich 500 Meter Abstand zu Wohnhäusern zu fordern. Das hätte die Stadt nach dem Urteil gegen den Landkreis im April wissen können. Mit dem hatte das OVG die Vorgaben des Landkreises bereits gekippt. Die Stadt hatte im vergangenen Frühjahr aber noch argumentiert, das damalige Urteil richte sich ja gegen den Landkreis und sei deshalb für sie "kein Thema".

Nicht klar, wo die Grenzen verlaufen

Im Uelzener Fall hat das Gericht ebenfalls mehrere Punkte beanstandet: Zum Beispiel ist demnach nicht klar, wo genau die Grenzen der entsprechenden Gebiete verlaufen. Darf der Rotor oben in der Luft herausragen oder nicht? Außerdem sei nicht klar, wo Teilgebiete anfangen und enden, so die Richter. Zudem sieht das OVG auch Konflikte mit Hubschrauberflügen der Bundeswehr. Der Landkreis kann die Gebiete neu planen.

