Stand: 07.03.2024 08:50 Uhr Nordwesten: Erneut beliebteste Rad-Reise-Region Deutschlands

Das Osnabrücker Land, das Emsland und die Grafschaft Bentheim ist erneut zur beliebtesten Rad-Reise-Region Deutschlands gewählt worden. Das ergab eine Umfrage der Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC), die auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vorgestellt wurde. Von der Jury besonders hervorgehoben wurde die Artland-Radtour. Sie verläuft auf 100 Kilometern durch das nördliche Osnabrücker Land, vorbei an zahlreichen historischen und für die Gegend typischen Bauwerken und Naturdenkmälern. Platz acht der meistbefahrenen Radewege in Deutschland ist der Ems-Radweg. An der Umfrage hatten rund 16.000 Radfahrer teilgenommen. Bereits 2022 hat die Region den ersten Platz belegt.

