Stand: 05.02.2023 11:33 Uhr Nordhorn: Brand in Einfamilienhaus - 500.000 Euro Schaden

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei rund eine halbe Million Euro Schaden verursacht. Der 53-jährige Bewohner konnte sich laut Polizei rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. Das Feuer war am Samstagnachmittag ausgebrochen, die Feuerwehr rückte den Angaben zufolge mit mehr als 60 Einsatzkräften an. Auch eine angrenzende Stofffirma sei durch den Brand vermutlich beschädigt worden, hieß es. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

