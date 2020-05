Stand: 20.05.2020 11:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen: Corona-Reihentests in Schlachthöfen

Nach den jüngsten Corona-Fällen in einem Zerlegebetrieb in Dissen (Landkreis Osnabrück) hat Niedersachsen reagiert: Die Landesregierung hat Reihentests für alle Schlacht- und Zerlegebetriebe angeordnet, in denen Subunternehmen beschäftigt werden. Das Sozialministerium geht niedersachsenweit von mindestens 10.000 Corona-Tests auf Schlachthöfen aus.

DRK unterstützt Landkreis Emsland bei Reihentests

Im Landkreis Emsland werden ab Freitag die Mitarbeiter von vier Schlachtbetrieben in Sögel, Haren, Lengerich und Twist auf das Coronavirus kontrolliert. Nach Angaben der Leiterin des Kreisgesundheitsamtes Johanna Sievering beginnen die Proben bei Weidemark in Sögel - unabhängig davon, dass der Betrieb jüngst freiwillig Corona-Tests bei seiner Belegschaft durchgeführt hat. Ab Freitag werden in Sögel rund 2.000 Beschäftigte getestet, beim Geflügelschlachthof Rothkötter in Haren sind rund 1.700 Abstriche geplant. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterstützt den Landkreis bei den Reihentests.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.05.2020 | 07:30 Uhr