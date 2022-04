Stand: 20.04.2022 09:13 Uhr Neue Wetterstation misst wieder Temperaturen aus Lingen

Weil die alte Wetterstation fehlerhafte Daten geliefert hat, hat der Deutsche Wetterdienst fast zwei Jahre lang keine Temperaturen mehr aus Lingen gemeldet. Jetzt ist eine neue Wetterstation in Lingen-Baccum in Betrieb. Sie meldet seit März wieder Daten aus Lingen. Nachdem die Stadt mehrmals Hitzerekorde gebrochen hatte, hatte der Deutsche Wetterdienst das Messfeld an der alten Wetterstation untersucht und Fehler eingeräumt. Der Rekordwert im Jahr 2019 von fast 43 Grad Celsius wurde annulliert. Kommende Woche soll die neue Station offiziell eingeweiht werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.04.2022 | 08:30 Uhr