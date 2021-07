Neue Beobachtung: Schimpansen töten Gorillas Stand: 19.07.2021 17:15 Uhr Schimpansen und Gorillas vertragen sich gut - so schien es bisher. Nun aber haben Forschende tödliche Attacken von Schimpansen auf Gorillas beobachtet.

Ein Team von Wissenschaftlern der Universität Osnabrück und des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig erforscht im Loango-Nationalpark in Gabun das Verhalten von rund 45 Schimpansen. "Interaktionen zwischen Schimpansen und Gorillas galten bislang als entspannt", sagte die Osnabrücker Verhaltensbiologin Simone Pika am Montag. "Wir haben beide Arten regelmäßig friedlich in Futterbäumen beobachtet und unsere Kollegen aus dem Kongo wurden sogar Zeugen von gemeinsamen Spielen zwischen Schimpansen und Gorillas."

Zwei Gorillakinder getötet

Laut der Erstautorin der nun veröffentlichten Studie, Lara M. Southern, haben Schimpansen eine Gruppe Gorillas angegriffen. Dabei seien zwei Gorillakinder ihren Müttern entrissen und getötet worden. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" publiziert. Die Wissenschaftler wollen nun klären, warum es plötzlich zu diesem aggressiven Verhalten kommt.

Konkurrenzkampf um Nahrung und Lebensraum?

Möglich seien mehrere Gründe, so der Leipziger Primatologe Tobias Deschner. Tötungen zwischen verschiedenen Arten könnten entweder als Jagdverhalten oder als Konkurrenz um Nahrung interpretiert werden. Der Klimawandel könne ebenso eine Rolle spielen: Dieser sorgt Deschner zufolge für einen Rückgang der Produktivität des Regenwalds, beeinflusst also den Kreislauf in diesem Ökosystem.

