Nach Bode-Rücktritt: Bistum Osnabrück benennt Interims-Führung Stand: 28.03.2023 10:33 Uhr Das Bistum Osnabrück hat die Vakanz nach dem Rücktritt von Bischof Franz-Josef Bode gefüllt. Der Weihbischof Johannes Wübbe leitet das Bistum, bis der Papst einen Nachfolger für Bode bestätigt.

Weihbischof Wübbe ernannte den bisherigen Generalvikar Ulrich Beckwermert zu seinem Ständigen Vertreter. Der 57 Jahre alte Wübbe hat in seiner neuen Funktion als Diözesen-Administrator die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Diözesanbischof, schrieb das Bistum in einer Mitteilung. Allerdings darf er keine Pfarrer ernennen.

Bischof Bode tritt von Amt zurück

Bischof Franz-Josef Bode war von seinem Amt zurückgetreten. Der Vatikan hatte den Rücktritt am Wochenende bestätigt. Bode hatte seinen Schritt mit seinem Umgang mit den Missbrauchsfällen im Bistum Osnabrück und seiner Gesundheit begründet. "Ich habe Fälle falsch eingeschätzt, häufig zögerlich gehandelt und manchmal falsche Entscheidungen getroffen", sagte Bode in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. Bode ist der erste katholische Bischof, der aufgrund von Missbrauchsfällen sein Amt niederlegt.

