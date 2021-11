Minicomputer von Schülern aus Melle fliegt ins All Stand: 05.11.2021 13:23 Uhr In Kürze startet der deutsche Astronaut Michael Maurer zur Raumstation ISS. An Bord hat er dann auch einen Minicomputer von Viertklässlern aus Melle (Landkreis Osnabrück) dabei.

Sechs Kinder aus der Robotik AG der Kantor-Wiebold-Schule - die "Space Kids" - haben den Computer namens Calliope programmiert. In einigen Monaten sollen sie nun Daten aus dem All zugeschickt bekommen. "Das ist schon echt ein Hammer, dass man hier auf der Schule etwas programmieren kann, das dann ins Weltall", sagt der neunjährige Calle im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen.

Platine zeichnet Messwerte auf

Die Informationen sind auf einer Platine gespeichert, sie hat in etwa die Größe und Form eines Sheriff-Sterns. Das Programm nimmt verschiedene Messwerte auf, erklärt der Lehrer Stefan Sayk: "Da können wir zum Beispiel gucken, wie hell es da ist. Müssen die eine Sonnenbrille haben die ganzen Astronauten, die da rumrennen oder besser gesagt rumschweben?"

Wackelt es auf der Raumstation?

Calle, Magnus und Co. haben mit den "Space Kids" verschiedene Algorithmen entwickelt, zum Beispiel für einen Schrittzähler. Damit wollen sie herausfinden, ob es stark wackelt auf der Raumstation. Gerne selbst mitgeflogen wären sie allerdings nicht. Man würde auf der Erde zu viel verpassen, sagen die beiden Jungen unisono. Zum Beispiel ihre Geburtstage, aber auch Weihnachten und Ostern.

