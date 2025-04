Meyer Werft: Forschungsschiff "Meteor IV" hat Baudock verlassen Stand: 18.04.2025 13:10 Uhr Das neue Forschungsschiff "Meteor IV" hat am Freitagvormittag die Meyer Werft in Papenburg verlassen. Sein Ziel ist die Fassmer-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch).

In Berne soll das Spezialschiff bis 2026 fertiggestellt werden. Zahlreiche Schaulustige haben am Morgen am Baudock der Papenburger Meyer Werft verfolgt, wie die "Meteor IV" von drei Schleppern aus der Bauhalle gezogen wurde. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers wird das Schiff nun zur Fassmer-Werft in Berne in der Wesermarsch überführt, wo es fertig gebaut werden soll. Die Indienststellung ist den Angaben nach für 2026 geplant. Die beiden Werften hatten als Bietergemeinschaft im Jahr 2022 vom Bundesforschungsministerium den Auftrag zum Bau des Spezialschiffs erhalten. Die rund 125 Meter lange "Meteor IV" soll demnach die "Meteor" und die bereits außer Dienst gestellte "Poseidon" ersetzen.

Einsatzgebiet im Atlantik

Nach Angaben des Ministeriums soll die "Meteor IV" für die nationale und internationale Klima- und Umweltforschung eingesetzt werden. Das Einsatzgebiet soll demnach schwerpunktmäßig im Atlantik sein. Auf dem neuen Schiff sollen 35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 36 Besatzungsmitglieder Platz finden. Der Bau der "Meteor IV" hatte bereits 2023 auf der zur Meyer-Gruppe gehörenden Neptun-Werft in Rostock begonnen. Mitte des vergangenen Jahres wurde der Rumpf mit dem Maschinenraum dann nach Papenburg überführt. Der Heimathafen der "Meteor IV" wird Kiel sein.

