Forscher aus Wilhelmshaven auf Mission vor den Küsten Neuseelands Stand: 16.01.2025 13:11 Uhr Das Forschungsschiff "Sonne" ist am Donnerstag zu einer Expedition aufgebrochen. Mit an Bord sind Meeresbiologen aus Wilhelmshaven. Sie wollen Kaltwasserkorallen vor den Küsten Neuseelands erforschen.

André Freiwald vom Forschungsinstitut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven leitet die vierwöchige Expedition, wie das Institut mitteilte. Kaltwasserkorallen bieten demnach einzigartige Lebensräume für zahlreiche Meeresorganismen und fördern somit die Artenvielfalt in den Tiefseeökosystemen. 36 Biologinnen und Biologen sind an der Expedition beteiligt.

Forscher wollen klimatische Veränderungen analysieren

Ziel der Forschungsreise sei, die Vielfalt dieser Ökosysteme zu erfassen und die langfristigen Einflüsse klimatischer Veränderungen zu analysieren, hieß es. Neben dem Forschungsinstitut Senckenberg ist auch das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) der Universität Bremen und ein neuseeländisches Institut beteiligt.

