Stand: 20.12.2024 11:28 Uhr Bremerhaven: Auftrag für neue "Polarstern II" vergeben

Das neue Forschungsschiff "Polarstern II" wird in Wismar von der Werft Thyssenkrupp Marine Systems gebaut. Die Werft hat den Zuschlag für den Bau vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven erhalten. Das teilte das AWI am Donnerstag mit. Ein knapp zweieinhalbjähriges, europaweites Vergabeverfahren komme damit zum Abschluss. Das neue Flaggschiff für die deutsche Klimaforschung soll den Angaben zufolge 1,185 Milliarden Euro kosten. Der Bau der neuen "Polarstern" werde fünf Jahre lang dauern und soll im Jahr 2030 an die Forschung übergeben werden, heißt es vom AWI. Das neue Schiff soll eine höhere Eisbrechleistung besitzen als seine Vorgängerin und damit in Gebiete fahren können, in denen das Eis für die "Polarstern" bisher zu dick sei, erklärte das AWI. Die Vorgängerin des neuen Forschungsschiffs ist den Angaben zufolge seit 1982 für das AWI im Einsatz.

