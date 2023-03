Stand: 29.03.2023 12:57 Uhr "Mayors for Peace": Belm schließt sich weltweitem Netzwerk an

Die Gemeinde Belm im Landkreis Osnabrück hat sich der Organisation "Mayors for Peace" (deutsch: "Bürgermeister für Frieden") angeschlossen. Das teilte die Gemeinde mit. Der Bürgermeister von Hiroshima hatte das internationale Netzwerk vor rund 40 Jahren gegründet. Es fordert die Abschaffung von Atomwaffen und will deren weltweite Verbreitung verhindern. Am kommenden Freitag soll die "Mayors for Peace"-Flagge zum ersten Mal vor dem Belmer Rathaus gehisst werden. Die Osnabrücker Friedens-Initiative lädt zu einer "Friedensradtour" vom Osnabrücker zum Belmer Rathaus ein. Auch die Stadt Osnabrück ist Teil des Bündnisses, dem weltweit bereits 8.000 Städte und Gemeinden aus 166 Ländern angehören.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.03.2023 | 09:30 Uhr