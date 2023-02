Stand: 06.02.2023 12:24 Uhr Lingen: Atomkraftwerk Emsland geht zum letzten Mal ans Netz

Das Atomkraftwerk (AKW) Emsland ist am Montag ein letztes Mal ans Netz gegangen. Zuvor seien bei planmäßigen Wartungsarbeiten und einer technischen Überprüfung des AKW keine Mängel festgestellt worden, teilte das Energieministerium am Montag mit. Am 15. April werde das Kraftwerk endgültig vom Netz genommen. Für die letzte Inbetriebnahme wurden die Brennelemente neu gruppiert; sie laufen jetzt mit rund 25 Prozent verminderter Leistung im sogenannten Streckbetrieb weiter. Neue Brennelemente wurden dagegen nicht eingesetzt. "Die Nutzung der Atomenergie findet nach einem jahrzehntelangen gesellschaftlichen Streit nun endlich ein Ende", sagte Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne). Vorbereitungen zur Stilllegung des Meilers liefen bereits. Der Standort Lingen soll künftig zur Erzeugung von grünem Wasserstoff genutzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Atomkraft