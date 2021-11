Leuchtende Tierfiguren erhellen den Osnabrücker Zoo Stand: 04.11.2021 18:12 Uhr Leuchtende Giraffen, Flamingos und Nashörner: Im Osnabrücker Zoo sollen 120 überlebensgroße Tierfiguren für besondere Stimmung sorgen.

Die an den Wegen des Zoos aufgestellten sogenannten Zoo-Lights sind zunächst bis zum 20. November jeweils an Donnerstag-, Freitag- und Samstagabenden zu sehen. Klanginseln sollen die Figuren dann jeweils stimmungsvoll untermalen. Der Rundweg führt vom Zoo-Eingang über den Löwen-Höhenpfad durch die nordamerikanische Tierwelt "Manitoba" bis in das Zoo-Zentrum.

Laternenumzug durch den Zoo geplant

Darüber hinaus veranstaltet der Osnabrücker Zoo verschiedene herbstliche Events für Kinder: Geplant ist etwa ein Auftritt von Live-Musikern. Am 19. November soll es auch einen Laternenumzug durch den Zoo geben.

