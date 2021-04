Stand: 06.04.2021 07:36 Uhr Landkreis Osnabrück: Corona-Ausbruch in Pflegeheim

Impfen, Abstand und tägliche Tests konnten offenbar das Corona-Virus nicht stoppen: In einem Pflegeheim der Caritas in Bohmte-Hunteburg (Landkreis Osnabrück) haben sich elf Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert. Das haben Schnelltests ergeben. Bei einigen positiv Getesteten steht das Ergebnis eines bestätigenden PCR-Tests noch aus. Die Infizierten hätten bislang nur milde Symptome, so die Heimleitung. Am Dienstag sollen alle Bewohner und Mitarbeiter einen weiteren PCR-Test machen.

