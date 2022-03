Kreuzfahrtschiff "Disney Wish" hat Leer passiert Stand: 30.03.2022 17:15 Uhr Die "Disney Wish" hat ist seit Mittwochmorgen auf dem Weg von der Meyer Werft in Papenburg in Richtung Nordsee. Dafür ziehen Schlepper das neue Kreuzfahrtschiff rückwärts über die aufgestaute Ems.

Gegen 8 Uhr passierte das Kreuzfahrtschiff die Dockschleuse in Papenburg, wie der NDR in Niedersachsen auf Nachfrage von der Meyer Werft erfuhr. Am Nachmittag ließ die "Disney Wish" dann die Jann-Berghaus-Brücke bei Leer hinter sich. Es ist nun Richtung Jemgum unterwegs. In der Nacht zu Donnerstag soll das Schiff dann am Emssperrwerk bei Gandersum ankommen, das etwa zehn Kilometer von Emden entfernt liegt.

VIDEO: Papenburg: Ozeanriese "Disney Wish" verlässt das Baudock (1 Min)

Der weitere Zeitplan für die Überführung der "Disney Wish"

Donnerstag, etwa 0:30 Uhr Passage Emssperrwerk bei Gandersum

Donnerstag, etwa 2:30 Uhr Schiff drehen auf Höhe Emden

Probefahrt auf der Nordsee mit 750 Personen an Bord

Anschließend steuert die "Disney Wish" das niederländische Eemshaven an, wo es fertig ausgerüstet wird. Später erfolgt die erste Probefahrt auf der Nordsee. Etwa 750 Personen befinden sich dabei laut Werft an Bord. Die "Disney Wish" ist insgesamt das dritte Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft für die US-Reederei Disney Cruise Line. Es fährt mit Flüssigerdgas.

