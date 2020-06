Stand: 05.06.2020 15:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kein Hitzerekord aus Lingen in diesem Sommer

In diesem Sommer wird es keine Hitzerekorde mehr aus Lingen geben - das steht fest. Nach Kritik an den häufig extremen Wetterdaten aus der Stadt im Emsland wird der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab sofort seine Daten von dort nicht mehr veröffentlichen. "Die Qualität unserer Messungen hat höchste Priorität", sagte Klaus-Jürgen Schreiber, Technik-Vorstand des DWD. Die Beobachtungsdaten der Lingener Station sollen deshalb nur noch intern für wissenschaftliche Tests genutzt werden. Offizielle Wetterdaten aus Lingen wird es allerdings wieder geben - und zwar voraussichtlich im kommenden Frühjahr. Die Baumaßnahmen am neuen Standort in Lingen-Baccum hätten bereits begonnen.

Nicht genug Platz für neue Technik

Weil die alte Station den internationalen Vorgaben für Wetterstationen nicht mehr entspricht und für die neue Technik einfach nicht genug Platz ist, hatte der DWD bereits seit Jahren nach einem neuen Standort im Raum Lingen gesucht.

Video 04:06 Hallo Niedersachsen Lingen knackt mit 42,6 Grad deutschen Hitzerekord Hallo Niedersachsen Erstmals seit Aufzeichnung der Temperaturmessungen in Deutschland hat das Thermometer mehr als 42 Grad angezeigt. Lingen im Emsland war der heißeste Ort bundesweit. Video (04:06 min)

Der Hitzerekord von 2019 kommt auf den Prüfstand

Auch der vermeintliche deutsche Temperatur-Rekord von 2019 werde überprüft, teilt der DWD am Freitag mit. Im vergangenen Sommer waren dort 42,6 Grad gemessen worden. Der Wetterdienstleister Wetteronline hatte damals abgelehnt, diesen Höchstwert anzuerkennen. Die Messungen seien "inakzeptabel", der Rekord "unbrauchbar", hieß es damals. Internationale Standards würden nicht eingehalten, so der Vorwurf. Der DWD hielt dagegen und wies die Kritik an der Messstation zurück. Die Bedingungen seien "in Ordnung, was diese Temperaturmessung angeht", sagte der DWD noch im vergangenen Jahr.

Auch am Dienstag nach Pfingsten hatte Lingen wieder einen Ausreißer - und lag mit 30,7 Grad deutlich über den Höchsttemperaturen in Dörpen (28,8 Grad) und Uelzen (27,7 Grad).

"Auffällige Differenzen" zwischen Lingen und anderen Stationen

Jetzt die Kehrtwende: Es seien "auffällige Differenzen zwischen Messungen von Maximalwerten der Lufttemperatur in Lingen und anderer DWD-Stationen im Emsland erkennbar", teilte der DWD am Freitag mit. Solche Unterschiede gebe es innerhalb eines Gebietes zwar immer wieder, jedoch sei die Differenz hier sehr groß. Das bedürfe einer detaillierten wissenschaftlichen Klärung, so der DWD.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.06.2020 | 08:30 Uhr