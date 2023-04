Stand: 21.04.2023 07:55 Uhr Kampfmittel-Experten sprengen Granate in Georgsmarienhütte

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstagabend eine Panzer-Granate erfolgreich gesprengt worden. Das teilte die Rettungsleitstelle in Osnabrück mit. Rund 40 Anwohnerinnen und Anwohner mussten demnach vorübergehend ihre Häuser verlassen. Ein Landwirt hatte die Granate bei Feldarbeiten entdeckt.

