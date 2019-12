Stand: 13.12.2019 09:37 Uhr

Hyperloop: 290.000 Euro für geplantes Testzentrum

Das niedersächsische Wissenschaftsministerium fördert den Aufbau eines sogenannten Hyperloop-Testzentrums im Emsland mit 290.000 Euro. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Ministeriumssprecherin sagte, dass mit den Zuschüssen an der Universität Oldenburg und an der Hochschule Leer-Emden Mitarbeiter eingestellt werden sollen, um beim Bund und der EU größere Fördersummen zu beantragen. Ziel ist es, ein europäisches Hyperloop Forschungs- und Technologiezentrum in Lathen (Landkreis Emsland) zu etablieren.

Videos 02:27 Hallo Niedersachsen Forscher wollen Hyperloop in Lathen testen Hallo Niedersachsen Wissenschaftler möchten die Transrapid-Teststrecke im emsländischen Lathen für einen Überschallzug - einen sogenannten Hyperloop - nutzen. Ab 2021 könnt er dort gestestet werden. Video (02:27 min)

Studenten forschen seit Jahren

Studenten aus Oldenburg, Leer und Emden forschen seit Jahren an dem Hochgeschwindigkeitsprojekt. Direkte Investitionen auf der ehemaligen Transrapid-Teststrecke in Lathen sind damit nicht verbunden. Mit der Hyperloop-Technik sollen künftig Züge mit einem Tempo von bis zu 1.000 Kilometer pro Stunde per Magnetfeld durch eine Röhre geschickt werden.

