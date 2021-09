Stand: 18.09.2021 09:35 Uhr Haselünne: 44-Jähriger bei Verpuffung in Campingbus verletzt

Bei einer Verpuffung an einer Tankstelle in Haselünne (Landkreis Emsland) ist am Freitagabend ein 44-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei explodierte in dem Campingbus des Mannes aus ungeklärter Ursache eine kleine Gasflasche für einen Kocher. Der 44-Jährige wurde mit Verbrennungen am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut einem Sprecher entstand nur geringer Schaden an dem Fahrzeug.

