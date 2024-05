Stand: 14.05.2024 10:23 Uhr 200 aufgestapelte Strohballen gehen in Flammen auf

Im Meller Ortsteil Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) sind am frühen Dienstagmorgen rund 200 Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hat sie über Stunden ausbrennen lassen. Verletzt wurde niemand. Warum die aufgestapelten Strohballen in Brand geraten sind, ist noch unklar. Für den Landwirt sei ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden, so die Polizei. Wegen des Rauchs waren die Anwohnerinnen und Anwohner in Melle zwischenzeitlich aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Informationen Waldbrandgefahr steigt: Höchste Warnstufe in fünf Regionen Betroffen ist laut Deutschem Wetterdienst vor allem die Südheide. In den kommenden Tagen steigt die Gefahr weiter an. (14.05.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.05.2024 | 08:30 Uhr