Stand: 14.05.2024 09:25 Uhr Per Haftbefehl gesucht: Mutmaßlicher Drogenschmuggler festgenommen

Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 39-Jährigen festgenommen. Der Mann war mit einem Reisebus über die A30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Bus war von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 330 Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks fand die Polizei zudem noch ein halbes Kilogramm Haschisch im Wert von 5.000 Euro. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Jetzt wird erneut gegen den Mann ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min