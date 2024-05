Stand: 14.05.2024 07:52 Uhr Erneuter Streik an der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde

Die Beschäftigten der Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde demonstrieren am Dienstagmittag erneut für einen besseren Tarifabschluss. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di habe die zweite Verhandlungsrunde in der Vorwoche kein befriedigendes Ergebnis gebracht. Das letzte Angebot liege unter dem aktuellen Tarifabschluss, der in vergleichbaren Krankenhäusern zum Beispiel in Osnabrück angewandt werde, so Gewerkschaftssekretär Scherf. Das verschärfe den Fachkräftemangel im ländlichen Raum. Verdi fordert deshalb 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Die Arbeitgeberseite bietet 230 Euro und zusätzlich 4 Prozent mehr Lohn. Schon vor vier Wochen hatten sich rund 120 Beschäftigte an einer Kundgebung beteiligt. Die Tarif-Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik Tarifpolitik