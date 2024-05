Stand: 14.05.2024 07:38 Uhr Brand am Gymnasium Oesede: Vorerst kein Präsenzunterricht

Am Gymnasium Oesede in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) fällt nach einem Brand mindestens bis Donnerstag der Präsenzunterricht aus. Das teilte der Landkreis Osnabrück mit. Wie lange der Distanzunterricht für die Schülerinnen und Schüler dauert, hänge davon ab, wann die Versicherung das beschädigte Gebäude für die Sanierungsarbeiten freigebe. Die mündlichen Abiturprüfungen können am Mittwoch in einem separaten Gebäudetrakt abgenommen werden. Die Ursache für den Brand ist dem Landkreis zufolge weiter unklar. Das Feuer war am Samstag im Obergeschoss der Schule in Georgsmarienhütte ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

